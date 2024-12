Mutirão de Renegociações de Dívidas do Procon está na reta final

O Procon-PB está realizando até sexta-feira (6) o Mutirão de Renegociações de Dívidas em Campina Grande, na Avenida Getúlio Vargas, 44, no Centro da cidade (por trás dos Correios, no prédio da antiga Faculdade de Administração da UEPB).

As fichas são entregues até as 15h e o atendimento acontece das 8h às 16h. Esse é 88º mutirão realizado pelo órgão no Estado.

Ao longo da semana do evento, os consumidores terão a oportunidade de renegociar suas dívidas em condições especiais, permitindo que recuperem seu poder de compra e sejam reintegrados ao mercado de consumo.

A superintendente do Procon-PB, Késsia Liliana, destacou a importância da participação dos consumidores.

“Esta é uma oportunidade para os consumidores que reconhecem suas dívidas e desejam negociá-las, quitarem suas pendências financeiras e retomarem o controle de suas finanças com orientação da equipe e serviços de beleza e bem-estar oferecidos no local”.

Os consumidores interessados em renegociarem suas dívidas devem comparecer munidos de RG, CPF, comprovante de residência e toda documentação relacionada à dívida que desejam renegociar.

O evento é uma parceria entre o Procon-PB, Tribunal de Justiça, Cagepa, Energisa, empresas de telefonia (OI, TIM, Vivo),TV’s por assinatura, bancos e instituições financeiras, CDL com pesquisas de prelos, além do Senac, que oferece serviços de beleza e bem-estar como corte de cabelo, esmaltação de unhas e massagem relaxante.

O mutirão de renegociação de dúvidas do Procon-PB é uma iniciativa que busca oferecer uma solução para consumidores endividados, criando uma oportunidade para regularizar suas finanças e evitar complicações futuras e reduzir o endividamento da população, incentivando a educação financeira.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos seguintes contatos: (83)9-8618-8330-5284, disque 151 gratuitamente ou pelo site: https://procon.pb.gov.br.