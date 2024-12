Fique em Dia: Campanha de negociação da Cagepa é prorrogada

A campanha Fique em Dia com a Cagepa foi prorrogada até o dia 30 de dezembro. Agora, os clientes da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba têm até o fim do mês para aproveitar as condições especiais e diferenciadas para regularizar sua situação junto à empresa.

Neste período, os interessados poderão quitar débitos com até 100% de desconto nos juros e multas ou parcelar em até 60 vezes.

Na primeira etapa, mais de 60 mil negociações foram firmadas, número maior do que o registrado no mesmo período da campanha de 2023.

“Diante da alta procura dos clientes e cientes da importância dessa oportunidade para que os paraibanos possam regularizar suas dívidas no fim de ano, decidimos estender o prazo da campanha. Muitos poderão, inclusive, aproveitar o pagamento do 13º salário para ajustar as contas da família”, explicou o diretor comercial da Cagepa, Isaac Veras.

Nesta quinta edição, os clientes também poderão quitar multas por irregularidade (desvios, ligação clandestina, entre outras) com até 90% de desconto.

A campanha é voltada para os clientes de imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto. Para negociar, basta entrar em contato com um dos canais de atendimento da Cagepa, tendo em mãos o RG, o CPF e uma fatura de água.

Além do teleatendimento 115, que é gratuito e recebe ligações de telefones fixos e celulares, os clientes podem formalizar a adesão à campanha pelo whatsapp da Cagepa: 98198-4495, como também pela assistente virtual Acqua, que está à disposição dos clientes online 24 horas por dia e pelo aplicativo Cagepa, que está disponível para smartphones com sistema iOS e Android.

Canais de atendimento:

– Call Center 115;

– WhatsApp (83) 98198-4495;

– Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br;

– Agência Virtual, no site www.cagepa.pb.gov.br;

– Aplicativo Cagepa, disponível para Android e iOS;

– Atendimento presencial nas lojas de João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos, Pombal e Cajazeiras, além de postos de atendimento disponíveis em várias Casas da Cidadania espalhadas em todo o Estado.