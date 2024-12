Divulgada programação da Feira Paraibana da Agricultura Familiar

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (Seafds), em parceria com o Consórcio Nordeste e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), divulgou nesta segunda-feira (2), a programação da Feira Paraibana da Agricultura Familiar (Fepaf), que acontecerá neste final de semana, no Espaço Cultural, em João Pessoa.

O evento, que integra o Circuito Nordestino de Feiras da Agricultura Familiar, começará nesta sexta-feira (6) e vai até o domingo (8), com a realização de seminários, painéis, reuniões, atrações culturais e exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar, de comunidades quilombolas e de povos indígenas de todo o Estado.

“A Fepaf será um espaço estratégico para reafirmação da nossa identidade cultural e dos saberes que marcam e caracterizam o povo paraibano. Nosso objetivo é valorizar os produtos de agricultores e agricultoras familiares da Paraíba e debater sobre as políticas públicas que visam o fortalecimento e valorização da agricultura familiar. Além disso, buscamos criar um espaço de intercâmbio das experiências sobre políticas públicas de apoio à agricultura familiar, envolvendo governos e movimentos sociais”, explicou Frei Anastácio, secretário estadual da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido.

Parceiros – A Fepaf integra o Circuito Nordestino de Feiras da Agricultura Familiar, promovido pelo Consórcio Nordeste e Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Na Paraíba o evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido. É uma realização da Unicafes, Funcern, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, com apoio do Senar, Procase e Cooperar. É patrocinada pelo Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal.

Confira a programação completa e gratuita da Feira Paraibana da Agricultura Familiar:

Dia 6 (Sexta)

9h – Início: Exposição e comercialização de produtos

Local: Praça do Povo

9h às 12h:

Painel: Garantia Safra – Realidades e Desafios

Local: Sala Terra Viva

9h às 12h:

Simpósio: Transição Energética e a Soberania Alimentar no Nordeste

Local: Sala dos Saberes

9h às 12h:

Agricultura Familiar e Economia Solidária: os Fundos Rotativos Solidários na Construção das Finanças Solidárias

Local: Sala Raízes

9h às 12h:

Encontro de Conselhos de Políticas Públicas e Entidades da Sociedade Civil

Local: Sala Caatinga

14h às 17h:

3° Encontro Estadual dos Territórios Rurais

Local: Sala dos Saberes

17h:

Cerimônia de Abertura

Local: Palco da Praça do Povo

Dia 7 (sábado)

9h às 12h:

Reunião do Fórum de Participação Social

Local: Sala Terra Viva

9h às 12h:

3° Encontro Estadual dos Territórios Rurais

Local: Sala dos Saberes

9h às 11h:

Reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável

Local: Sala Raízes

11h às 12h:

Reunião do GT de Equidade de Gênero, Gerações, Raça, Etnia e Povos Tradicionais do CEDRS

Local: Sala Raízes

Dia 8 (Domingo)

9h às 16h:

Exposição e comercialização de produtos

Local: Praça do Povo