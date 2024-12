Veja a previsão do tempo para este domingo na Paraíba

Praticamente todo estado da Paraíba encontra-se com reduzida nebulosidade. No decorrer do dia, o tempo deverá permanecer com sol e poucas nuvens, favorecendo aos registros de altas temperaturas e baixos índices de umidade relativa do ar. No entanto, poderão ocorrer chuvas isoladas na região do Alto Sertão.

* Aesa