Vital Filho promete TCU “mais ágil” e “mais próximo do cidadão”

O ministro paraibano do Tribunal de Contas da União, Vital do Rêgo Filho, foi homenageado em João Pessoa, ontem, pelo Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral (Copeje).

A condecoração entregue foi a medalha “Ministro Célio Silva”, que Vital recebeu das mãos da presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias.

O ministro – que assumirá a presidência do TCU em meados de dezembro – disse na ocasião que “fui durante 23 anos parlamentar e há 10 anos estou como ministro do TCU, cuidando do dinheiro público, cuidando da boa aplicação dos recursos públicos”.

Sobre o desafio de dirigir o TCU, Vitalzinho (como é tradicionalmente tratado aqui na Paraíba) enfatizou que é o coroamento de sua trajetória na Corte, “que me engrandeceu muito”.

“Eu tenho muito orgulho de assumir a presidência do TCU. Mas esse orgulho leva comigo uma responsabilidade muito grande de fazer do Tribunal de Contas um tribunal mais ágil, mais eficiente e cada vez mais próximo do cidadão”, acrescentou o ministro.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

