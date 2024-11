Trecho da BR 230 no sentido João Pessoa-Cabedelo será bloqueado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes da Paraíba (DNIT-PB) realizará bloqueios temporários em dois trechos da BR-230, entre João Pessoa e Cabedelo, neste domingo (1°), para o remanejamento da rede elétrica de alta tensão próximo à operação Newland Toyota, em Cabedelo.

Sentido Cabedelo – João Pessoa: desvio no km 12,64, retornando ao fluxo principal no km 13,4.

Sentido João Pessoa – Cabedelo: interrupção no km 13,32, com retorno no km 12,7.

As vias marginais também serão interditadas.