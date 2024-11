Prefeito de João Pessoa garante ônibus elétricos em 2025

O prefeito Cícero Lucena garantiu, nesta sexta-feira (29), que os ônibus elétricos estarão circulando em João Pessoa até o primeiro semestre de 2025.

O anúncio foi feito durante visita do gestor à Tevx Motors Group, em São Paulo. Cícero Lucena esteve na unidade a convite da direção da empresa, que é uma das fornecedoras de ônibus elétricos no Brasil.

“O projeto, feito em conjunto com o Governo do Estado, dos quatro corredores, dos cinco terminais, tem também a etapa dos ônibus elétricos e viemos conhecer a experiência da Higer, que inclusive já é aplicada em outros municípios brasileiros, onde teremos a vontade de, em fevereiro ou março do ano que vem, poder ter a chance de conhecer eles funcionando na cidade de João Pessoa, para que a população também conheça os benefícios que ele pode trazer”, ressaltou Cícero Lucena.

O prefeito também destacou os benefícios para a mobilidade urbana da cidade com a implantação do sistema de transporte rápido em João Pessoa.

”Eu fico muito feliz porque sempre estamos na busca de melhorar a qualidade do transporte da nossa cidade. Após essa etapa, cumprindo todo o papel burocrático, nós poderemos adquirir os 60 ônibus que estão previstos para a cidade de João Pessoa”, disse.

Na última segunda-feira (25), o prefeito Cícero Lucena participou do evento que marcou a assinatura de contrato, por parte do Governo da Paraíba, para a concretização da implantação do sistema de transporte rápido em João Pessoa junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

A operação de crédito, no valor estimado em R$ 240 milhões pelo Governo do Estado e mais R$ 160 milhões da Prefeitura (contrato já assinado em julho passado), tem o objetivo de implantar projeto de mobilidade e revitalização urbana.

No que diz respeito à mobilidade urbana, o foco do projeto é expandir o acesso ao transporte público e melhorar a acessibilidade, impactando cerca de 550 mil viagens diárias — aproximadamente um terço do fluxo urbano da cidade.

Entre as principais ações estão a construção de dois corredores BRS, totalizando 36 km de extensão, que incluirão ciclovias e melhorias na acessibilidade das calçadas.

O projeto também contempla um design paisagístico e a reestruturação do sistema de ônibus no Centro Histórico.