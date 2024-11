Prefeito Bruno promete Natal de Campina com projeção nacional

Durante entrevista na noite de quarta-feira, quando da entrega do ´Polo Açude Velho´ da programação do Natal Iluminado, Bruno Cunha Lima prometeu um “trabalho intensivo para ampliar o Natal e para profissionalizar cada vez mais” o evento, no sentido de “fazer de Campina uma referência em termos de festa natalina no Norte/Nordeste”.

“Podem ter certeza de que Campina, nos próximos anos, vai ser um destaque nacional com a realização do Natal. Podem apostar!” – asseverou o prefeito, que igualmente avisou o desejo de, a partir de 2025, ativar a iluminação natalina da cidade já na 1ª quinzena de novembro.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

