No quadro Na Cozinha do programa Conexão Caturité, Aline Diniz, confeiteira e gastróloga, ensinou uma deliciosa receita de pão de queijo para o café da tarde.

A receita é simples e os pães de queijo ficam crocantes por fora e macios por dentro.

Ingredientes:

2 xícaras de chá de polvilho azedo (ou 1 xícara de polvilho doce)

1 xícara de queijo minas

½ xícara de queijo parmesão

3 ovos

1 ½ xícara de água

¼ de xícara de óleo

1 colher de chá de sal

Óleo a gosto (para untar as mãos)

Modo de Preparo:

– Pré-aqueça o forno a 200°C.

– Misture os polvilhos com o sal e reserve.

– Em uma panela, ferva a água e o óleo. Despeje sobre a mistura de polvilho e mexa bem até incorporar. Esse processo chama-se “escaldar o polvilho”.

– Deixe a mistura esfriar para adicionar os ovos um a um, misturando bem a cada adição.

– Adicione os queijos e misture com as mãos untadas de óleo.

– Modele bolinhas de massa e coloque-as em uma assadeira, deixando espaço entre elas.

– Asse por cerca de 40 minutos ou até que cresçam e fiquem douradas.

Obs.: Aline também sugeriu que, caso queira, as bolinhas podem ser congeladas e armazenadas para consumo futuro.

Ouça aqui.