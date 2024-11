A Diocese de Campina Grande dá início nesta sexta-feira (29) às celebrações em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Conceição. O evento, que integra o jubileu de 75 anos da diocese, contará com uma rica programação religiosa e cultural, envolvendo fiéis de toda a região.

Em entrevista coletiva, o pároco da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, padre Luciano Guedes, destacou a importância espiritual e social da festa: “É um momento assim que todos nós de Campina Grande paramos para homenagear a nossa padroeira. Lembrando, sobretudo, que Nossa Senhora da Conceição não é só a padroeira da cidade de Campina Grande, mas de toda a nossa diocese. Esse reconhecimento para todos nós chegou no momento oportuno, sobretudo neste ano jubilar dos 75 anos”.

Padre Luciano (foto) também enfatizou a dimensão solidária das festividades: “Toda essa festividade é marcada também pela solidariedade, pelo estender a mão ao necessitado. Este ano, estamos promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos com quatro itens básicos: feijão, arroz, macarrão e leite em pó. Esses alimentos serão destinados às pastorais e serviços sociais ligados à Catedral, como o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. Queremos que esse gesto seja um sinal do que devemos fazer o ano inteiro”.

As noites do novenário, que seguem até 17 de dezembro, contarão com celebrações religiosas e momentos culturais. Padre Luciano detalhou: “Após cada celebração, teremos uma programação cultural no estacionamento da Catedral, com tendas, barracas de lanche e apresentações de artistas locais. É um momento de partilha e confraternização, que já é uma tradição em nossa cidade”.

O bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos (foto) reforçou a abrangência da festa: “Lembrando, mais uma vez, que Nossa Senhora da Conceição não é padroeira apenas de Campina Grande, mas das 73 paróquias da nossa diocese. O grande dia, 8 de dezembro, começará com uma missa solene às 10h, presidida por Dom Manoel dos Reis, bispo emérito de Petrolina. Às 16h, teremos a procissão que mobiliza milhares de fiéis, culminando com a celebração eucarística no Parque do Povo, presidida por mim”.

Dom Dulcênio também ressaltou o caráter unificador da celebração: “Nossa Senhora da Conceição é a nossa padroeira. E naquele dia, ela reúne todos os seus filhos na Igreja Mãe, que é a nossa Catedral. As pessoas, de perto ou de longe, católicas da nossa diocese e além fronteiras, vêm a este encontro com Nossa Mãe para celebrar, agradecer e fortalecer a fé.”