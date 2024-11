Crescer 2025 é lançado oficialmente em Campina Grande

Foi lançado oficialmente nesta quinta-feira, 28.11, a 28ª edição do Crescer – O Encontro Nacional da Família Católica.

O lançamento aconteceu na sede da Comunidade de São Pio X, realizadora do evento, e reuniu diversas autoridades políticas, entre elas, o Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, os deputados estaduais Tovar Correia Lima e Fábio Ramalho, além do Secretário Executivo de Articulação Política do Governo da Paraíba.

O lançamento foi apresentado pelo cantor e idealizador do Santo Flow PodCast – o maior podcast católico do mundo – Guto Azevedo, que revelou os convidados já confirmados da edição de 2025. O evento também foi transmitido pelo Santo Flow PodCast.