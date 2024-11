685 pessoas concluem curso gratuito de operador de máquinas

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), realizou, na noite desta quinta-feira (28), a solenidade de entrega dos certificados de conclusão do curso gratuito de operador de máquinas.

Ao todo, 196 alunos cumpriram a carga horária exigida na formação e foram beneficiados com o documento. O evento aconteceu no ginásio da Escola Municipal Leonel Brizola, em Tambauzinho.

Cada aluno poderia se inscrever para operar mais de uma máquina, com isso, foram emitidos 685 certificados de conclusão. Uma média de 3,5 certificados por participante. A oportunidade foi voltada tanto para homens quanto para mulheres. E não havia exigência de escolaridade e nem era necessário possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O curso foi oferecido dentro do conjunto de ações do programa ‘Eu Posso Aprender’, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com a Qualifica Cursos. A capacitação foi voltada para quem pretende trabalhar operando máquinas, como empilhadeira, motoniveladora, trator agrícola, pá carregadeira, retroescavadeira e escavadeira hidráulica.

“Esse curso de máquinas pesadas vai colocar profissionais mais qualificados no mercado de trabalho, melhorando as condições de empregabilidade na cidade”, comenta o diretor de Qualificação e Projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Dante Tomei.

“Ressaltar também essa importante ação público-privada que a Prefeitura de João Pessoa realizou com a Qualifica Cursos. A formação oferecida coloca o aluno na prática de campo, fazendo com que ele já esteja pronto para o mercado de trabalho”, acrescenta Dante Tomei.