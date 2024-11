O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), vice-presidente do Senado, manifestou nesta quinta-feira (28), durante entrevista à Rádio Caturité FM, sua preocupação com o andamento das obras de duplicação da BR-230, no trecho que corta Campina Grande.

Ele destacou avanços em partes do projeto, mas também pontuou atrasos que podem comprometer a entrega de etapas importantes da obra.

“Quando o ministro esteve em visita à cidade, o consórcio responsável afirmou que os primeiros 8 quilômetros da duplicação seriam entregues até o fim do ano. Espero que façam cumprir o cronograma”, declarou Veneziano.

O parlamentar mencionou o progresso em dois dos três viadutos previstos na obra. “O primeiro viaduto, próximo a Queimadas, está avançado, assim como o terceiro, na direção de Catolé de Boa Vista. Contudo, o segundo viaduto, na Avenida Juscelino Kubitschek (JK), enfrenta um atraso considerável, causado por uma pendência com a Cagepa, que ainda não tomou as providências necessárias para a retirada de uma adutora que atravessa a área”, explicou.

Segundo Veneziano, a situação é preocupante porque a paralisação desse trecho pode impactar o fluxo de todo o projeto, que é estratégico para melhorar a mobilidade urbana e fomentar o desenvolvimento econômico da região.