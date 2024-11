Veneziano destaca retomada da Operação Carro Pipa e elogia rápida correção do governo

O vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo, destacou nesta quinta-feira (28), em entrevista à Rádio Caturité FM , a resolução rápida para a retomada da Operação Carro Pipa no Nordeste.

A operação, essencial para garantir o abastecimento de água em comunidades afetadas pela seca, havia sido temporariamente interrompida, gerando preocupação em diversas localidades da região.

Veneziano percebeu que a suspensão da operação trouxe um desconforto, mas afirmou que a correção em menos de 72 horas demonstra o compromisso do governo federal com a questão.

“Das duas, uma: ou os serviços foram aumentados e o orçamento foi consumido ou, de fato, não se projetou da maneira devida. Ainda bem que a correção se deu em menos de 72 horas”, afirmou o senador.

Durante a entrevista, Veneziano também criticou a forma como o episódio foi explorado por grupos de oposição, direcionando as críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Situações como essa terminam sendo exploradas por grupos de oposição, direcionando e dirigindo a pessoa que menos ou nenhuma responsabilidade tem, porque é uma pessoa que sempre se preocupa com o abastecimento do Nordeste, que é o presidente Lula”, declarou.

O senador reforçou que a preocupação do presidente com a região é histórica e que ações como a Operação Carro Pipa refletem esse compromisso.

Ele também ressaltou a importância de um planejamento mais preciso para evitar problemas semelhantes no futuro.

“Tomara que, no ano de 2025, esse planejamento seja feito de forma precisa para não gerar esse mal-estar”, concluiu.