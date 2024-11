O secretário de Saúde de Campina Grande, Carlos Dunga, se reuniu nesta quarta-feira, 27, em Brasília-DF, com o senador Efraim Filho (União Brasil), o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos). Na pauta, o gestor da saúde campinense apresentou demandas para a pasta e a busca por recursos para manutenção e ampliação dos serviços ofertados.

Um dos principais objetivos é garantir o direcionamento de recursos de custeio para a crescente e complexa atividade da saúde na cidade, cuja estrutura da Atenção Primária à Saúde duplicou de tamanho em 2024, atingindo 100% de cobertura do território e da população campinense.

“Dunga vem aqui trazer as prioridades logicamente da saúde. Saúde é cuidar de quem mais precisa na hora que mais precisa. Equipamentos de saúde, novas unidades, o custeio das atividades da Atenção Básica, da Média e Alta Complexidade, enfim, vai ter muita novidade na saúde para 2025”, disse o senador Efraim.

“Sempre que Dunga vem ele é reivindicador pela saúde de Campina Grande e tem sido um ano venturoso com a inauguração do Hospital de Amor, a implantação de 100% das equipes de Saúde da Família e novas equipes de saúde bucal e vem mais novidade ainda em 2025”, disse Veneziano.

Com o deputado Romero, Dunga tratou sobre o financiamento da oncologia no município, como também da Atenção Básica. O secretário também deverá se reunir com técnicos do Ministério da Saúde, a exemplo do Secretário Executivo da APS, Dr. Felipe Proenço.

O gestor retorna ainda esta semana. “Está sendo uma agenda produtiva na capital federal em prol da nossa cidade”, disse.