Projeto “Receitas que Transformam” promove saúde, geração de renda e novos hábitos no bairro Jeremias

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Jeremias, em Campina Grande, está encerrando com grande sucesso mais uma edição do projeto “Receitas que Transformam” , uma iniciativa que une saúde, educação alimentar e empreendedorismo para mulheres da comunidade. A coordenadora do CRAS, Kátia Suzana, destacou a importância do projeto, que teve início em agosto e será finalizado no dia 11 de dezembro.

“Receitas que Transformam são receitas que aproveitam tudo do alimento, da casca a semente. É um projeto que está dando super certo. A cada segunda-feira trazemos algo diferente, como palestras com nutricionistas, técnicas de venda, educação financeira e até hortas domésticas”, explicou Kátia.

O projeto não aborda apenas a segurança alimentar, mas também incentiva hábitos saudáveis e o uso integral dos alimentos, com receitas como bolo de casca de banana, bolo de casca de banana e sucos variados.

“Quando falamos de receitas que transformam, falamos também de qualidade de vida. São novos hábitos que essas mulheres adquirem e levam para a família. É uma forma de melhorar a saúde e oferecer oportunidades para geração de renda”, afirmou a coordenadora.

O projeto é fruto do trabalho integrado da equipe do CRAS Jeremias, que atua com grupos para promoção de geração de renda e inclusão social.

“O CRAS existe para ajudar as pessoas mais vulneráveis. Pensamos: como oferecer acesso a um nutricionista, a técnicas de vendas, a esse conhecimento? Foi assim que o projeto nasceu, para fazer diferença na vida dessas mulheres”, destacou Kátia.

Além do aprendizado, os encontros práticos nas segundas-feiras são momentos de troca e inovação. “Elas sempre perguntam: ‘Será que dá certo fazer isso?’ E a gente tenta, faz, e dá certo. É emocionante ver o diferencial que essas mulheres estão conquistando”, relatou.

O encerramento desta turma será no dia 11 de dezembro, às 9h, na sede do CRAS Jeremias, localizada ao lado da Feirinha do Jeremias. Para quem tiver interesse em participar, as inscrições para novas turmas serão abertas em fevereiro de 2025, com previsão de início das atividades no dia 15 do mesmo mês.