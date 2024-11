Procon de Campina Grande oferece novo canal de comunicação

Neste ano, os consumidores de Campina Grande têm mais um importante canal de comunicação para registrar reclamações, especialmente, durante a Black Friday que acontece nesta sexta-feira, 29. Trata-se do aplicativo “Campina com Você”.

A nova ferramenta tecnológica foi lançada pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, no último mês de maio e disponibiliza aos campinenses todos os serviços da Prefeitura na palma da mão de maneira fácil e rápida, a exemplo de uma linha direta de comunicação com o Procon Municipal.

O aplicativo “Campina com Você” proporciona um canal único de acesso, reunindo sistemas e serviços do governo municipal, que vão desde registros de reclamação de consumidores, solicitação para podas de árvores, limpeza pública, agendamento de consultas e exames de saúde, além de reparos na iluminação e outros serviços essenciais. São mais de cem serviços já estão disponíveis para o público.

A ferramenta foi desenvolvida pela Fundação Parque Tecnológico e para baixar o app, basta pesquisar por “Campina com Você” na Play Store e na Apple Store, para sistemas Android e IoS e fazer o download para baixar o aplicativo.

*Reclamação-* Além desse canal de reclamação, o Procon de Campina Grande também recebe denúncias e tira dúvidas de consumidores sobre Direito do Consumidor pelos telefones Disque Procon: 151, (83) 98185 8168 (whatsApp) e (83) 98186 3609 (ligações); e, pessoalmente, na sede do órgão, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, rua Prefeito Ernani Lauritzen, no Centro.