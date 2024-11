Novo binário em João Pessoa vai alterar circulação de veículos

A Superintendente Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (SemobJP) vai implantar, nesta sexta-feira (29), um novo binário que muda a circulação de veículos no bairro do Miramar.

O objetivo da intervenção é reduzir os pontos de conflitos, ampliando a segurança viária, principalmente entre a Avenida José Américo de Almeida (Beira Rio) e trechos das ruas Domingos Mororó e Manoel Gualberto.

Expedito Leite Filho, gestor responsável pelo trânsito e transporte do município, explica que estas alterações também fazem parte das intervenções preparatórias para a futura instalação da ponte do Altiplano.

Para este binário, especificamente, estudos técnicos verificaram o comportamento intenso do fluxo viário, especialmente nos horários considerados de pico.

“Diversos aspectos foram levados em consideração para implantação deste novo binário, tendo em vista que ele também faz parte da preparação para a futura ponte do Altiplano. Para esta mudança no Miramar, avaliamos o grande fluxo de veículos, crescimento imobiliário com presença de grandes empreendimentos, tanto comerciais quanto residenciais, e, ainda, intuições de ensino presentes na área, sem contar que o Miramar, ao longo dos anos, se tornou rota alternativa para quem circulava pelos corredores Beira Rio e Epitácio Pessoa”, ressalta Expedito Leite Filho.

Como ficará – Com a implantação do novo binário, o trânsito ficará todo em sentido único de circulação para quem segue da Avenida José Américo de Almeida (Beira Rio) e vai acessar o bairro do Miramar pelas ruas Domingos Mororó e Coronel Souza Lemos até a Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

No sentido oposto, ou seja, a partir da igreja, os condutores agora terão a opção de seguir pela Rua Manoel Gualberto, dar continuidade pela Rua Mário Batista Júnior e alcançar a Avenida José Américo de Almeida (Beira Rio), também em sentido único de circulação.

De acordo com Sanderson Cesário, diretor de Operações da SemobJP, toda a sinalização – horizontal e vertical – das vias que compõem o novo binário já foram alteradas.

“Além de trocar as placas, também já implantamos as pinturas no asfalto, facilitando a compreensão da população para as mudanças. Os agentes de mobilidade também estarão patrulhando a região por 10 dias até que todos se adaptem a nova circulação”, explicou.

Programa Asfalto Novo – Vale ressaltar que as alterações da mobilidade na região estão sendo viáveis por conta do avanço do Programa Asfalto Novo executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra).

Recentemente, foi implantada malha asfáltica nas Ruas Manoel Gualberto, Mário Batista Júnior e parte da Domingos Mororó.