Campina Grande já se prepara para 28º Crescer

O tradicional Encontro Crescer, reconhecido como um dos maiores eventos religiosos do Brasil durante o Carnaval, terá sua 28ª edição de 28 de fevereiro a 4 de março de 2025, em Campina Grande. O lançamento oficial acontece nesta quinta-feira (28), na Comunidade Pio X, com transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O coordenador do evento, Gustavo Lucena, destacou a importância do Crescer para a projeção de Campina Grande no cenário nacional e enfatizou a excitação que já contagia os organizadores.

“Nosso coração ficou muito feliz porque, em primeiro lugar, é uma oportunidade de projetar Campina Grande no cenário nacional. Temos a grata satisfação de receber, nesta quinta, o maior podcast católico do mundo, que estará aqui na apresentação. Isso já faz com que muitas pessoas do Brasil possam se organizar para estar conosco no Carnaval”, celebrou Gustavo.

O tema do ano é inspirado no Jubileu da Esperança, instituído pelo Papa Francisco, com uma proposta de reflexão sobre o papel da família na transformação da vida e da história.

“O Crescer vai propor essa reflexão. Queremos que as pessoas enxerguem na família a esperança de transformação. É na família que é nossa força para mudar nossas vidas”, explicou.

A programação também traz novidades, incluindo uma convidada especial que promete tocar o coração dos participantes. “Vamos trazer aquilo que Deus decidiu para falar diretamente com você. Fique atento ao lançamento, será maravilhoso”, adiantou o coordenador.

Por se tratar de um evento de alcance nacional, o lançamento antecipado tem como objetivo facilitar a organização dos participantes, que pertencem a diversas partes do Brasil.

“Mesmo que você esteja em uma cidade próxima ou lá no extremo sul do país, já pode começar a se organizar. Reserve hotel, avise os parentes e programe sua viagem. Queremos acolher todos da melhor forma possível. De 28 de fevereiro a 4 de março, estaremos juntos no 28º Crescer, o encontro nacional da família católica. Venha viver esse momento especial, cheio de espiritualidade e vitórias. Vai valer muito a pena”, concluiu.

O evento de lançamento será realizado na Comunidade Pio X , em Campina Grande, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Crescer. A expectativa é de mais um grande encontro que reforce a força da fé e da união familiar.