Será lançada oficialmente, nesta quinta-feira (28), a 28ª edição do Encontro Nacional da Família Católica – Crescer, em Campina Grande-PB.

O evento será realizado na sede da Comunidade de São Pio X, na Rua Afonso Pena, 61, Centro, às 20h, e contará com a participação de diversas autoridades convidadas.

Na ocasião, serão divulgadas as novidades desta edição, além da apresentação de toda configuração de layout do encontro, bem como os participantes convidados para pregações e atrações nacionais.

Também serão revelados o local e detalhes da programação prévia do Encontro Nacional da Família Católica e a temática.

O lançamento será transmitido pelo Santo Flow, o maior podcast católico do mundo, que tem mais de 453 mil inscritos. O Santo Flow também fará a transmissão oficial de todo o encontro.

Guto Azevedo (foto), que é o idealizador do podcast, palestrante e cantor, será o apresentador do lançamento oficial do Crescer.