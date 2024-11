Veja comos os ipês floridos estão embelezando as ruas de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), tem feito o acompanhamento de aproximadamente 3 mil árvores de ipês na cidade, realizando um trabalho de controle fitossanitário e orientações para a realização da poda.

Nesta segunda quinzena de novembro, algumas árvores situadas nas Avenidas Duarte da Silveira, Getúlio Vargas e Beira Rio estão chamando a atenção pela floração exuberante e beleza produzida pelas cores rosa, roxa e amarela.

Os técnicos da Semam fazem o monitoramento das árvores da cidade, com orientação sobre a forma correta de fazer a poda, seguindo a Norma Técnica 12.246/2013, da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU). As podas de assepsia retiram o mínimo de galhos e também é feita a correção do solo, com aplicação de macronutrientes.

Esse controle garante a preservação e promoção da floração dos ipês, que foi considerada a árvore símbolo da capital paraibana.

A Semam investe no plantio estratégico de ipês em diversas áreas urbanas, priorizando parques, praças e avenidas. Entre as espécies mais destacadas estão os ipês-amarelos, roxos, brancos e rosas, que, além de embelezar a cidade, contribuem para o equilíbrio ambiental e o aumento da cobertura verde.

“Os ipês são um símbolo de identidade e orgulho para João Pessoa. São árvores que contribuem para a saúde da população, tornando a cidade mais bonita, mais agradável – isso é conforto ambiental. Nosso trabalho é garantir que os ipês continuem a florescer para as próximas gerações”, afirmou o secretário de Meio Ambiente da Capital, Welison Silveira.

Educação ambiental – Outra frente importante da Semam é a realização de campanhas de conscientização sobre a importância de preservar essas árvores.

Oficinas, palestras e visitas guiadas têm sido promovidas em escolas e comunidades para sensibilizar a população sobre o impacto positivo das árvores na qualidade de vida urbana e na redução das mudanças climáticas.

Patrimônio natural – O diretor de Controle Ambiental da Semam, engenheiro agrônomo Anderson Fontes, destacou que a floração dos ipês em João Pessoa é um espetáculo natural aguardado com entusiasmo pela população.

“A gestão municipal reforça que essas árvores são patrimônio ambiental e cultural da cidade, unindo beleza estética e valor ecológico. A Prefeitura de João Pessoa tem compromisso com sustentabilidade e preservação ambiental e a floração dos ipês sem dúvida torna a cidade mais verde e acolhedora”, destacou.