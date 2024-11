Procon encontra menor preço do botijão de gás em Campina Grande

O Procon de Campina Grande divulgou nesta quarta-feira, 27, a pesquisa de preços de água mineral e gás de cozinha, referente ao mês de novembro deste ano.



De acordo com o estudo, o botijão de 13 quilos do gás de cozinha pode ser encontrado ao menor preço de R$ 89,99 e o garrafão de 20 litros de água mineral ao valor de R$ 6,00, dependendo da marca e do estabelecimento escolhido pelo consumidor para a compra.

O levantamento de dados dessa pesquisa do Procon Municipal foi realizado nessa segunda-feira, 25, em 20 estabelecimentos comerciais do município. Sendo 13 pontos de venda de água mineral e 18 de gás de cozinha.

Nela constam o preço médio de cada produto, o menor e maior valor praticado em cada ponto de venda, bem como a lista com o nome e endereços de cada fornecedor.

O menor preço do botijão do gás de cozinha foi encontrado pelos pesquisadores do Procon-CG à R$ 89,99, na Liquigás, localizado na avenida Dinamérica Alves Correia, 370, Santa Rosa.

Já o menor preço do garrafão da água mineral foi registrado ao valor de R$ 6,00 da marca Vida, no Point do Sol, na rua do Sol, 300, no Quarenta.

Além dessa marca, o estudo também reúne preços de mais três marcas mais consumidas em Campina Grande, são elas: Indaiá, Santa Vitória e Sublime.

O preço médio do botijão de gás neste mês de novembro/2024 é de R$102,78 para pagamentos à vista.

Em comparação com a última pesquisa, setembro/2024, cujo preço foi de R$ 104,28 constata-se uma redução de R$ 1,50, ou seja, 1,44% aproximadamente.

Esse produto pode ser encontrado na cidade por preços que variam de R$ 89,99 a R$ 120.

Já o preço do garrafão de 20 litros de água mineral pode ser encontrado a partir de R$ 6,00 (marca Vida), chegando até R$ 17,00 na marca Indaiá, que é das quatro marcas pesquisadas a que possui o preço médio mais alto do mercado.

Para conferir os detalhes da pesquisa de preços do Procon Municipal basta acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2024/