Prefeitura de Campina Grande realiza ação do “Novembro Azul” com evento dedicado à saúde

Na manhã desta quarta-feira (27) a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), promoveu um evento alusivo às ações vinculadas ao “Novembro Azul”, mês dedicado à conscientização para a saúde do homem, na sede da Semas.

Reunindo colaboradores da Secretaria, a ação promoveu distribuição de vacinas e exames rápidos, além de uma palestra sobre cuidados com a saúde, com o médico generalista e do trabalho, Audy Nunes.

“Esse mês nos reserva a possibilidade de chamar mais atenção do público masculino para os cuidados com a saúde, esse momento é uma oportunidade de chamar a atenção, para que não deixem a saúde em segundo plano”, pontuou o médico.

“Encerramos a campanha “Novembro Azul”, falando sobre a importância do cuidado com a saúde. Agradecendo a colaboração de todos, inclusive o Secretário de Saúde, Carlos Dunga, que tem disponibilizado profissionais para atender e orientar nosso público, e assim fortalecer o cuidado e a prevenção”, comentou o secretário de Assistência Social, Fábio Thoma.

A ação, que contou também com as presenças de Dorgival Vilar, secretário interino da Secretaria do Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SESUMA), da ex- secretária da Semas e vereadora eleita, Pâmela Vital, reforça a série de ações dos eventos dedicados à saúde masculina, realizados ao longo do mês de novembro nas unidades vinculadas à Secretaria de Assistência Social.