Podcast: evite golpes na hora de alugar imóveis para as férias

No quadro Mercado Imobiliário do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, trouxe orientações importantes sobre como evitar golpes na hora de alugar imóveis para as férias de fim de ano.

Ele alertou os ouvintes sobre os riscos de anúncios de particulares na internet, que muitas vezes são fraudulentos.

Feitosa explicou que, ao contratar uma imobiliária, o consumidor tem mais segurança, pois pode verificar a documentação do imóvel e ter um ponto de contato físico para resolver problemas, caso necessário.

Ele também destacou o crescimento dos golpes envolvendo aluguel de imóveis, nos quais golpistas se passam por proprietários legítimos e conseguem fazer contratos fraudulentos, deixando as vítimas com prejuízos financeiros e emocionais.

A principal dica é: sempre dar preferência a empresas imobiliárias registradas, com um endereço físico e corretores credenciados, para evitar cair em fraudes durante a procura por imóveis de temporada.

Ouça o podcast completo.