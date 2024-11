Enfrentamento da crise hídrica: Campina Grande recebe carro-pipa

A Prefeitura Municipal de Campina Grande, representada pelo secretário de Agricultura do município, Renato Gadelha, recebeu das mãos do superintendente regional na Paraíba, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Irlen Guimarães Filho, um carro-pipa, com capacidade para 12 mil metros cúbicos, que auxiliará no abastecimento dos moradores da zona rural do município.

A entrega da chave e documentação do veículo ocorreu na tarde desta terça-feira, 26, no pátio da Codevasf, localizado em João Pessoa. O investimento na aquisição do carro-pipa é oriundo de mais uma emenda parlamentar do senador Veneziano Vital do Rêgo. Segundo Irlen, “a Codevasf está agindo com rapidez para assegurar o acesso à água em um momento de extrema necessidade”.

Além de Campina Grande, outros municípios também receberão, nos próximos dias, a entrega de 15 carros-pipa, em um esforço para minimizar os efeitos da seca que afeta o Estado, além de garantir o acesso à água a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Os investimentos somam R$ 8,5 milhões. “Esse trabalho é fruto da ação da bancada federal desempenhando um papel decisivo no processo para entrega dos veículos”, acrescenta o superintendente.

De acordo com o superintendente da Codevasf, os municípios beneficiados no momento serão Campina Grande, Coremas, São Vicente do Seridó, São Mamede, São José do Bonfim, Bonito de Santa Fé, Mulungu, Ouro Velho, Pombal, Parari, Caldas Brandão, Congo, Olho D’Água, Nova Palmeira e Queimadas.

Os municípios beneficiados em meses anteriores foram Montadas, Uiraúna, Assunção, Joca Claudino, Santa Helena, Pocinhos, Zabelê e Riachão; os investimentos somaram R$ 4,5 milhões.