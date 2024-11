O coordenador do Procon de Campina Grande, Waldeny Santana, esteve reunido, nesta terça-feira (26), com o gerente de relacionamento da Energisa, Rômulo Pereira, para discutir a elaboração e a execução do Plano de Disciplinamento de Cabos em Postes do Município, com o objetivo de garantir a segurança dos consumidores. “O início dos trabalhos será pelos principais pontos turísticos da cidade”, afirmou o coordenador Waldeny Santana.

O encontro aconteceu na sede da Energisa, no bairro Três Irmãs; e contou também com a participação do coordenador de Construção e Manutenção da Energisa, Cristiano Schorr; e do assessor jurídico do Procon Municipal, Jonathan Florêncio.

Na ocasião ficou definido que o trabalho de remoção do emaranhado de cabos e fios de telecomunicações, que estão irregulares nos postes e oferecem risco de causar acidentes para a população, será realizado pela Energisa, em parceria com as empresas de telecomunicações, a exemplo da Claro, TIM, Vivo; e apoio da Prefeitura, por meio do Procon-CG.

Para isso, será feito um levantamento das áreas de Campina Grande que possuem postes com o maior número de cabos e fios irregularidades; e elaborado um calendário de trabalho para o disciplinamento de todo o material existente nos postes. A previsão é de que, depois do Parque Evaldo Cruz e do Parque do Povo, a ação contemple outras áreas de grande fluxo de visitantes, a exemplo do perímetro da Vila do Artesão e do Sítio São João.

De acordo com Waldeny Santana, durante a reunião, ficou definido que a Energisa irá notificar, em conjunto com o Procon Municipal, todas as empresas que estejam utilizando os postes, de forma irregular, para que estas realizem a retirada dos fios num prazo máximo de 30 dias, após o recebimento do comunicado. “A primeira área será o entorno do Parque Evaldo Cruz e o Parque do Povo, que serão alguns dos pontos turísticos mais visitados neste final de ano, devido ao Natal Iluminado”, informou Waldeny Santana.

Conforme a legislação vigente, a Resolução Normativa Aneel n° 1.044, está estabelecido, entre outras regras, que é de responsabilidade das concessionárias e permissionárias de energia elétrica, no caso da Paraíba, a Energisa; a fiscalização e manutenção das fiações que passam nos postes e podem causar acidentes e oferecer riscos a população.