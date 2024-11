Sebrae realiza Jornada Impulsiona Saúde em Campina Grande

O ecossistema da Saúde em Campina Grande poderá receber inovações em breve. Soluções para os gargalos nos empreendimentos desta área serão planejadas no 2° encontro da Jornada Impulsiona Saúde, que acontecerá nesta quinta-feira (28), a partir das 8h, na agência do Sebrae/PB da cidade.

A instituição atua de forma colaborativa para identificar e implementar soluções que fortaleçam esse ecossistema. Empresas serão motivadas a produzirem serviços e produtos que causarão transformações no mercado.

O Impulsiona Saúde é um movimento que conecta profissionais e empresas para fortalecer a gestão e modernizá-las. Serão 10 Treinamentos, cinco mentorias coletivas e quatro palestras.

Os interessados ainda podem participar dessa oportunidade se inscrevendo pelo link: https://pb.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/203510149-jornada-impulsiona-saude-de-campina-grande-e-regiao-10-treinamentos-5-mentorias-4-conectas.

O Impulsiona Saúde iniciou em outubro deste ano. Para a analista técnica do Sebrae/PB, Heloísa Diniz, o objetivo dessa jornada é contribuir para a sustentabilidade e o aprimoramento da gestão, oferecendo uma trilha de conhecimento que apoie profissionais e empresas na excelência em saúde.

“O foco é na melhoria da gestão das empresas e na utilização de práticas inovadoras e sustentáveis”, completou.

A analista técnica indicou que a proposta é transformar o ecossistema de saúde em Campina Grande, levando inovação e novas tendências do mercado na parte da gestão empresarial.

“Estamos levando em consideração tudo o que acontece neste setor, trazendo grandes nomes do mercado, como empresas renomadas para que possa fazer parte desse histórico que estamos construindo. São profissionais das melhores academias do Brasil, como do Albert Einstein e da USP”, frisou.

Heloísa Diniz disse que modernizar a gestão das empresas de saúde é uma missão que visa a construção de um ecossistema mais robusto e eficiente.

“O público-alvo da Jornada são empresas que atuam no segmento, integrando as mais diversificadas áreas. A projeção é que a capacitação impacte mais de 1.500 empresas do segmento em Campina Grande e região até 2025”, enfatizou Heloísa.

Gestão Organizacional, Marketing e Vendas, Gestão Financeira, Atendimento ao Cliente, Gestão de Pessoas, Infraestrutura e Inovação são algumas das abordagens da Jornada.

No primeiro encontro, em outubro, três instituições que trabalham na área da saúde na cidade mostraram algumas soluções de mercado, como o Sesi, a Neoron e a Unifacisa.