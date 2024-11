Prefeito interino de João Pessoa celebra sucesso de parceria com Senac

Um espaço que estava subutilizado, no bairro de Mangabeira VIII, foi cedido pela Prefeitura de João Pessoa para gerar oportunidades, numa parceria com o Serviço Nacional da Aprendizagem (Senac) e o projeto Mãos Amigas. Nesta terça-feira (26), o prefeito em exercício Leo Bezerra comemorou o sucesso desse empreendimento, que já é responsável por promover aprendizado para 200 pessoas, com cursos profissionalizantes e inserção no mercado de trabalho.

“A Prefeitura busca melhorar a qualidade de vida da nossa população e aqui a gente pode oferecer vários cursos profissionalizantes, onde as pessoas já saem daqui com seus certificados, já saem com a parceria com o Senac para desenvolver cada vez mais e se abrirem para o mercado de emprego ou montarem seu próprio negócio”, afirmou Leo Bezerra, que esteve acompanhado do vereador Odon Bezerra.

O projeto Mãos Amigas funciona há mais de cinco anos, mas só nos últimos seis meses se instalou numa sede adequada, com salas e espaços para ofertar os cursos.

As capacitações, atualmente, são nas áreas de gastronomia, produção de bolos e tortas, comidas natalinas, embelezamento, colorimetria, turismo, garçom, vendas, Corel Draw e photoshop.

“A Prefeitura nos concedeu espaço físico, nessa área que estava abandonada. Então, a gestão municipal, com um olhar de políticas públicas e sociais, nos concedeu espaço físico para que a gente pudesse estar devolvendo esse projeto para a população. Em seguida, a parceria com o Senac, que oferece a capacitação e os equipamentos para uso dos alunos”, explicou a coordenadora do projeto Mãos Amigas, Ana Eleonora.

Oportunidade – Jessica Kelly, de 31 anos, está participando do curso de preparação de bolos e tortas, uma oportunidade para sair da informalidade e iniciar uma atividade profissional remunerada.

Depois de apenas quatro aulas, ela já foi selecionada para concorrer a uma vaga nesse segmento.

“Fiz uma entrevista online e já passei pra outra etapa para falar com a gerente de uma loja e, possivelmente, vai acontecer a contratação. Foi uma porta que se abriu, ainda mais que eu já tinha uma paixão pela confeitaria, unindo o útil ao agradável”, comemorou a aluna.