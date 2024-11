Em mais uma agenda em Brasília para viabilizar investimentos para a cidade de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena se reuniu, nesta segunda-feira (25), com a presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Mara Pacobahyba, para tratar do destravamento de recursos para obras de escolas, creches e a aquisição de ônibus escolares.

O encontro também contou com a participação do prefeito eleito de Cabedelo, André Coutinho, e do deputado federal Mersinho Lucena. Cícero explicou que alguns projetos já haviam sido aprovados anteriormente mas com empenho de recursos baixo. Nesse caso, sem a permissão do Tribunal de Contas, o governo municipal está trabalhando uma nova solução junto ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a obtenção dos recursos necessários.

“Nós tentamos salvar os projetos que já estavam aprovados e que tinham sido empenhados pouco, mas isso o Tribunal de Contas não está mais permitindo, mas estamos traçando novos projetos para o PAC, que vai ser em março, bem como outras alternativas de financiamento que o FNDE está construindo”, afirmou o prefeito.

Parceria com o FNDE

Com o Governo Federal, a Prefeitura de João Pessoa já garantiu recursos para a construção de 13 unidades de ensino – 10 creches e três escolas – com obras em andamento para aumentar a oferta de vagas na rede municipal de ensino da capital paraibana.

Agenda em Brasília

O prefeito já havia participado da assinatura de contrato, por parte do Governo da Paraíba, para a implantação do Sistema de transporte rápido junto à Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Esse projeto acontece em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, que já teve seu financiamento aprovado e assinado no mês de julho.