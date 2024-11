Pelo segundo ano consecutivo, o Nota Cidadã terá um prêmio extra no mês de dezembro: um carro zero quilômetro Polo Track (Volkswagen), modelo 2024/2025, além dos R$ 100 mil em dinheiro distribuídos nos 31 sorteios, sendo 30 prêmios no valor de R$ 2.500,00 e um prêmio especial de R$ 25 mil. Para concorrer aos prêmios mensais, basta exigir a nota fiscal com o CPF no comércio local em qualquer compra nos 223 municípios paraibanos.

O prêmio extra de um carro zero, no mês de maior movimento do ano, é mais um estímulo para os cidadãos paraibanos realizarem as suas compras natalinas e da virada do ano no comércio físico da Paraíba. Um dos objetivos do programa é também fortalecer o comércio local.

Como concorrer

Concorrem ao carro zero quilômetro e aos 31 sorteios de R$ 100 mil quem estiver cadastrado no Programa Nota Cidadã. Já os paraibanos que ainda não se cadastraram e moram em um dos 223 municípios, precisam apenas fazer o cadastro no portal https://notacidada.pb.gov.br/ O cadastro solicita apenas o nome; número do CPF; data de nascimento; e-mail, telefone e a criação de uma senha.

É importante lembrar que quanto maior o número de notas exigidas com CPF para os cadastrados, maior será a chance do cidadão inscrito ser premiado.

Data do sorteio

O sorteio do Nota Cidadã para saber o ganhador do carro zero quilômetro e dos outros 31 prêmios em dinheiro está programado para acontecer no dia 20 de janeiro de 2025. As notas que estarão concorrendo aos prêmios serão as emitidas no período de 1º a 31 de dezembro.

Cidadania fiscal

O Programa Nota Cidadã, que é uma iniciativa do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), com apoio dos órgãos como Codata e a Lotep, incentiva o cidadão paraibano a desenvolver o exercício da cidadania ao exigir a nota fiscal ao incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) de suas compras no comércio do Estado da Paraíba. A campanha também tem como objetivo fortalecer o comércio local nos 223 municípios.