Leite do Vale Expo Negócios deve receber 10 mil visitantes durante programação

A V Leite do Vale Expo Negócios, um dos principais eventos do setor agropecuário da Paraíba, começará nessa sexta-feira (29) e segue até o domingo (1°).

O evento será na Fazenda Santa Clara, na área rural do município de Itaporanga, no sertão do estado, e deve receber 10 mil visitantes, com expectativa de movimentar R$ 3 milhões em negócios.

O acesso à programação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo site https://leitedovaleexponegocios.behoh.com/evento/entradas.

Entre os destaques da programação estão as palestras do ex-jogador de futebol e ídolo do time do Flamengo, Diego Ribas, que vai abordar temas como empreendedorismo e gestão de marcas, além do humorista e empreendedor, Renan da Resenha, e o produtor rural e mestre em ciência animal e pastagem, Felipe Moura, que é considerado um dos principais especialistas do setor no foco em pastagens para melhorar a produtividade na pecuária.

Com foco voltado à inovação e à tecnologia, o evento contará com a participação de mais de 70 expositores e áreas reservadas para realização de leilões de animais, espaços para apresentações culturais, praça gastronômica para atender aos visitantes e ambiente de divulgação destacando os atrativos turísticos nos municípios da região.

Conforme o gerente da agência do Sebrae/PB em Itaporanga, Isaac Araújo, a programação tem como proposta contribuir com o fortalecimento das cadeias produtivas ligadas ao agronegócio na região, assim como apresentar métodos eficazes que auxiliem os produtores em suas atividades.

“Temos uma expectativa de crescimento do evento nesta edição e o objetivo é contar com uma participação maior do público, considerando os atrativos como os momentos de capacitação, palestras e encontros com a participação de técnicos e especialistas”, disse.

O tema “práticas ESG na agricultura”, que são ações alinhadas aos três princípios: ambiental, social e de governança, também será discutido ao longo das atividades do evento.

Mulheres no Agro

Uma das novidades da V Leite do Vale Expo Negócios será a promoção do Seminário Mulheres no Agro.

O momento tem como intuito compartilhar conhecimentos, trocar experiências e fortalecer o protagonismo feminino no agronegócio.

Outro destaque que está incluso na programação será o 1º Encontro de Produtores Rurais do Vale do Piancó, iniciativa que busca unir forças e articular de forma estratégica os criadores e donos de propriedades rurais na região, com a finalidade de discutir projetos e ações voltadas ao ambiente do agro.

Os participantes também terão a oportunidade de participar de seminários, oficinas e cursos voltados com o debate de temas como suinocultura, boas práticas de ordenha, inseminação artificial do rebanho bovino, estratégias para o controle da mastite em bovinos, produção de queijos de manteiga, entre outros.

Realizado pelo Sebrae/PB, Fazenda Santa Clara, Fazenda Eficiente, Sistema Faepa/Senar, Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca e Prefeitura de Itaporanga, a V Leite do Vale Expo Negócios se destaca pela integração entre os diferentes elos da cadeia produtiva, da pesquisa científica à implementação de soluções tecnológicas no campo.