Mundo Bita encanta crianças e famílias em show gratuito no Parque do Povo

O Parque do Povo foi palco de um verdadeiro espetáculo de cores, música e diversão que encantou toda a criançada e trouxe sorrisos para os rostos de pais e filhos, com o show do Mundo Bita. Realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, o evento, totalmente gratuito, promoveu o espetáculo “Crescer e Aprender” já no clima natalino da turminha mais querida da criançada, aquecendo os presentes para a chegada da 11ª edição do Natal Iluminado.

A abertura da festa contou com a apresentação de artistas locais, como Jalles Franklin, Vitinho Sagaz, Júlia Hadassa, Aylton Lenny, Papysho Neto, Rayssa Rodrigues, além dos alunos do Centro Cultural Lourdes Ramalho (CCLR) e de crianças convidadas, com clássicos infantis interpretados por eles, divertindo os presentes.

Após o show de abertura, o público foi envolvido com a magia do Mundo Bita que, com a proposta de educar e entreter, levou os pequenos a uma viagem mágica pelo universo da imaginação, criando um espaço lúdico que encantou as crianças e os adultos.

O “Show do Bita – Crescer e Aprender” conduziu o público para uma nova aventura, com um espetáculo temático que incentivou as crianças a explorarem o mundo e a natureza através da música, e com canções que incentivam o respeito, a diversidade e a empatia.

Com músicas recentes e outras já queridas pelo fãs, como “Fazendinha” e “Viajar pelo Safari”, o show envolveu todas as famílias presentes em uma experiência centrada em uma cenografia colorida que transformou a “sala de aula” em um lugar imaginativo e vibrante, além de trazer o clima natalino com a presença do Papai Noel.

“Agradecemos a receptividade, a alegria e o amor que recebemos aqui em Campina Grande de todas as crianças e famílias que estiveram presentes no nosso show no Parque do Povo, que é tão importante para a nossa história”, destacou a personagem Flora.

O secretário de Cultura de Campina Grande, Ronaldo Cunha Lima Filho, destacou a importância do entretenimento gratuito para o público infantil, além do acesso à cultura e à arte.

“O show do Mundo Bita é uma importante ferramenta de entretenimento e aprendizado para crianças, oferecendo uma experiência rica em música e histórias que capturam a imaginação dos pequenos. Através de seus personagens carismáticos e canções envolventes, o show não apenas diverte, mas também ensina valores fundamentais, como amizade e respeito. A acessibilidade a um show gratuito como este é crucial para garantir que todas as crianças, independentemente de sua condição socioeconômica, possam se beneficiar da arte e da cultura. Esse é o compromisso da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima”, pontuou o secretário.

No final do show, os aplausos e gritos de alegria ecoaram pelo Parque do Povo, refletindo a satisfação e a felicidade da plateia. O evento foi uma celebração do espírito infantil, onde cada canção e cada dança deixaram memórias inesquecíveis na vida das crianças campinenses, evidenciando que a magia da infância pode ser vivida em sua plenitude através da música e da arte.