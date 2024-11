Historiadores relembram a visita histórica de Juscelino Kubitschek a Campina Grande

No quadro ‘Memórias’ , da Rede Ita, repercutido pela Rádio Caturité FM nesta segunda-feira (25), os historiadores Vanderley Brito e Ida Steinmiller revisitaram a marcante visita do presidente Juscelino Kubitschek a Campina Grande. O evento ocorreu no auge do seu mandato, com a inauguração da adutora de Boqueirão, uma obra que transformou a infraestrutura hídrica da cidade.

“Campina Grande vivenciou o júbilo de receber o presidente da República, Juscelino Kubitschek. Ele veio para a apresentação da adutora de Boqueirão, uma obra do governo federal voltada ao abastecimento de água para nossa população”, destacou Vanderley Brito, enfatizando a relevância do momento.

A historiadora Ida Steinmiller completou: “O presidente veio acompanhado de uma ilustração comitiva formada por sua esposa, Sara, como filhas, autoridades federais, ministros federais, senadores como Rui Carneiro e Argemiro de Figueiredo, além do embaixador Assis Chateaubriand, uma personalidade de destaque. ”

Juscelino desembarcou às 16h no aeroporto recém-construído de Campina Grande, em um espetáculo de grande magnitude. “O chefe do Executivo Nacional voou em quatro aviões da FAB e, logo ao descer, passou em revista à tropa do Exército, como era tradição” , relatou Vanderley.

As homenagens chegaram ainda no aeroporto, onde uma multidão se reuniu para receber o presidente. Ele foi conduzido à Câmara Municipal, onde recebeu o título de cidadão campinense benemérito. “Em seguida, o prefeito Elpídio de Almeida entregou a chave simbólica da cidade, num ato que simboliza a gratidão do povo campinense pelos serviços prestados”, relembrou Ida.

Após as homenagens, Juscelino inaugurou a estrada que ligava o aeroporto ao centro da cidade, cortando a fita simbólica. “A rodovia, hoje Avenida Assis Chateaubriand, foi pavimentada pelo DNR e marcou uma nova etapa para a infraestrutura local”, explicou Ida.

Em seguida, houve um deslocamento da comitiva para o reservatório da Prata, onde o presidente inaugurou oficialmente a adutora de Boqueirão. “Era uma obra impressionante, com 40 quilômetros de tubos de aço de 60 centímetros de diâmetro, trazendo 20 milhões de litros de água por dia do Açude de Boqueirão para Campina Grande. Além disso, o sistema de tratamento era um dos mais modernos do país “, destacou Vanderley.

Para marcar a visita, Juscelino inaugurou uma estátua em bronze, de corpo inteiro, localizada na Praça da Bandeira. “Lá, palestraram líderes como Lopes de Andrade, Antônio Vital do Rêgo, Antônio Mangabeira e Nildo Rique, ressaltando a justiça da homenagem ao maior benfeitor de Campina Grande”, contou Ida.

As celebrações culminaram com um banquete no Campinense Clube, que reuniu 600 convidados. Discursaram durante o evento o bispo Dom Otávio Aguiar, o governador Pedro Gondim e o senador Argemiro de Figueiredo, destacando o impacto do governo JK para o desenvolvimento do Nordeste.