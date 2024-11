Governador garante retorno da Operação Carro-Pipa no interior da Paraíba

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB) concedeu entrevista à imprensa nesta segunda-feira (25), de Brasília, onde garantiu que a distribuição de água no interior do estado por meio de carros-pipa. A operação, que se encontra suspensa, deve retornar ainda esta semana, em benefício de quase 300 mil paraibanos.

Azevêdo informou que esteve em reunião com secretário nacional de Segurança Hídrica, Giuseppe Serra, na manhã segunda-feira, quando ambos trataram com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que não está em Brasília, sobre a questão da suspensão da Operação Carro-Pipa.

“Não se trata de um problema financeiro, mas de uma questão orçamentária e nessa pauta toda a energia do Ministério já foi colocada para que a gente possa liberar isso já nos próximos dias. Ainda nesta semana é possível que tenhamos o descontingenciamento do orçamento”, destacou o governador, garantindo a tranquilidade para os municípios e assegurando ainda a volta da distribuição de água.

Conforme o João, o Ministério deve fazer o empenho repassando o recurso para dar andamento à operação juntamente com o Exército Brasileiro. Azevêdo não informou de quanto seria esse montante, mas disse que tem espaço suficiente dentro do orçamento para garantir a operação até o dia 31 de dezembro.

“A questão era apenas orçamentária, porque houve um contingenciamento por parte do Ministério do Planejamento para garantir o fechamento das contas do governo federal, mas o compromisso é de liberar já essa semana o orçamento para fazer o empenho e encaminhar para o Exército”, explicou.

O governador garantiu ainda que, como foi anunciada a suspensão a partir desta semana, as unidades que já estão abastecidas não sofrerão nenhuma descontinuidade, mas pode ter, pontualmente, um lugar que sofra com a falta d’água. entretanto, o Estado vai ajudar juntamente com a Cagepa e o Corpo de Bombeiro na distribuição no local onde estiver uma demanda mais urgente.