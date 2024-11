Festa da Padroeira: Diocese de Campina Grande celebra Nossa Senhora da Conceição

O bispo diocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, convida os fiéis para a Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Conceição, que acontece de 29 de novembro a 8 de dezembro.

O tema deste ano é “Rainha Concebida sem Pecado” e o lema, “Deus enviou seu Filho, nascido de mulher”, em celebração aos 170 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição.

Durante o período, haverá novenário, missas, momentos de oração e reflexão, além da participação de diversas foranias, pastorais e organismos diocesanos.

A programação culmina no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição, com a tradicional procissão até o Parque do Povo, seguida pela Santa Missa presidida por Dom Dulcênio.

Veja o convite do bispo:

https://youtu.be/dh2pCevzaCM