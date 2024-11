A Comunidade de São Pio X, da Diocese de Campina Grande, está lançando o “Desafio da Bíblia”. O projeto consiste em enviar, gratuitamente, via aplicativo de mensagens, para o celular das pessoas cadastradas, áudios com a leitura e comentários da Bíblia. Quem permanecer por 1 ano terá realizado a leitura de todo o Livro Sagrado.

Os áudios foram gravados ao longo de 1 ano pelo professor Romero Frazão, formador da Comunidade de São Pio X, e estão disponíveis através de lista de transmissão no WhatsApp para as pessoas que se cadastrarem no Desafio da Bíblia através do número (83) 98897.7017. Basta enviar mensagem e solicitar o cadastro.

Após cadastradas, as pessoas irão receber, todos os dias, áudios com a leitura e comentários de capítulos dos livros do antigo e do novo testamento. Ao final dos 365 dias do ano, aqueles que concluírem todo o desafio, terão realizado a leitura completa da Bíblia.

Para Romero Frazão, essa é uma oportunidade única, muito prática e de aprendizado sobre toda a Bíblia. “Os ensinamentos que podemos tirar ao final de toda essa jornada são inúmeros, a começar por nossa vida espiritual e intimidade com Deus”, afirmou.

Gustavo Lucena, moderador geral da Comunidade de São Pio X, ressaltou a importância deste projeto. “Este é mais um projeto da Comunidade de São Pio X que objetiva cumprir seu papel de evangelização e catequese. Sem dúvidas, aqueles que optem por ingressar nesse desafio, receberão inúmeros benefícios, sobretudo espiritual e de formação cristã”.