Procissão de Nossa Senhora da Penha reúne milhares de fiéis em João Pessoa

Sob o tema “Senhora da Penha, porque somos todos irmãos, ajudai-nos a viver a fraternidade e amizade social”, a procissão de Nossa Senhora da Penha realizada todos os anos em João Pessoa, mais uma vez, reuniu na noite do sábado (21), centenas de milhares de fiéis da igreja católica para celebrar a fé e a devoção à Santa Mãe de Deus.

Esta é 261ª romaria realizada sob o comando da Arquidiocese da Paraíba, que leva os devotos a percorrerem um percurso de 14 km com saída da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, localizada no Centro da Capital até ao Santuário da Santa, situado no litoral sul, onde aconteceu a missa campal na madrugada deste domingo (24), celebrada pelo arcebispo, Dom Manoel Delson, que destacou a fé dos romeiros em Nossa Senhora, intercessora do filho de Deus..

Durante o percurso, os devotos entoam hino de louvores à Nossa Senhora da Penha acompanhados por vários trios elétricos, que animam a caminhada até o Santuário da Penha. Este momento é de muita festa dos romeiros, que fazem promessas e rezam por alguma graça alcançada ao longo do ano.