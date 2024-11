Famílias prestigiam abertura da programação de fim de ano, em João Pessoa

O Parque das Três Ruas, no bairro do Bancários, que pela primeira vez ganhou uma decoração especial de Natal, foi cenário, na tarde deste sábado (23), da abertura da programação de fim de ano da Prefeitura de João Pessoa.

Muitas famílias, que já têm o local como um espaço de lazer e convívio social, estavam presentes para celebrar a época que representa amor e confraternização.

A programação, elaborada pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), segue até o dia 14 de dezembro, sempre aos sábados. Neste primeiro dia, a animação ficou por conta do Grupo Arretado Produções, com a peça ‘Troca-se histórias por brincadeiras’. A atração contou com grande interação de crianças e adultos com os artistas.

A enfermeira Maria Natália levou a filha Rayssa Evellyn, de 10 anos de idade, para conferir a programação. “Esta é uma ótima oportunidade de ver algo de forma gratuita, de ser ao ar livre e as crianças se divertem muito. Estamos sempre, enquanto família, procurando levar ela em espetáculos para que ela tenha contato com a arte”, afirmou.

Fernando Torres é morador das Três Ruas e estava acompanhado da filha, Alice, de quatro anos. Ele revelou que todos os dias, a menina pede para ir ao parque, principalmente para aproveitar os brinquedos do local.

“Sigo o Instagram da Prefeitura e por lá fiquei sabendo que haveria essa atividade aqui. Mas estamos sempre aqui, principalmente porque ela pede todos os dias para vir pra cá. Melhorou muito nesse aspecto para nós que moramos nas Três Ruas”, comentou.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, informou que a programação natalina acontece em vários pontos da cidade e que houve uma atenção em proporcionar atrações que fossem para toda a família.

“O Parque das Três Ruas, que foi recentemente inaugurado pelo prefeito Cícero Lucena, foi incorporado na nossa programação de Natal, tanto do ponto de vista da iluminação especial, como pela nossa programação cultural”, ressaltou.

Ele acrescenta que além do Parque das Três Ruas, as atividades serão realizadas também no Parque Solon Lucena, no Centro Histórico e no Busto de Tamandaré.

“No Parque das Três Ruas, planejamos atividades de grupos de teatro e de música, sempre com o perfil natalino, que possa ser um momento de diversão, de entretenimento das famílias, como nós estamos vendo. O Grupo de Teatro Arretado aglomera, acolhe um número grande de crianças, de pais, de mães. Isso é muito gratificante pra gente e é um tipo de atividade que vamos fazer de maneira sistemática e permanente aqui”, afirmou Marcus Alves.

Programação – No dia 30, o Parque das Três Ruas recebe o show ‘O Camaleão Musical’, idealizado pelo músico Henrique Ornelas. Para o dia 7 de dezembro está programado o ‘Auto de Natal’, que será realizado pelo Grupo de Teatro Útero, formado por mulheres 50+. A programação no local será encerrada no dia 14, com o Auto de Natal da Companhia Borandá.