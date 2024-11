Feira Central de Campina Grande: preços e variedades de panos de prato e de chão para atrair clientes

A Feira Central de Campina Grande, conhecida por sua riqueza cultural e diversidade de produtos, também é referência na venda de panos de prato e de chão. A reportagem do Jornal da Manhã foi até o Mercado Central conversar com comerciantes que trabalham diariamente nesse segmento, que atrai clientes de todas as partes.

Ana Lígia Leandro , há 15 anos na Feira, destacou que os panos que vendem de diversas localidades conhecidas pela produção têxtil.

“Eu vendo os que vêm de São Bento, Jardim de Piranhas, Caicó, tudo que é fabricado por lá”, contornou. Sobre os preços, ela explicou: “O pano de prato tem a partir de R$ 2,00 por unidade e R$ 20,00 por dúzia. Já os de R$ 30,00 e R$ 35,00 são mais elaborados. Pano de chão tem a partir de R$ 5,00.”

Outro comerciante, Antônio Paiva , também trabalha com uma ampla variedade de itens, além dos panos.

“Eu vendo pano de prato, pano de chão, sacolas, flanelas e miudinhas. Os preços variam: pano de prato vai de R$ 5,00 a R$ 8,00, dependendo do modelo. Flanela sai por R$ 3,00 ou R$ 3,50.” Antônio destacou a fidelidade dos clientes: “O pessoal sabe que aqui tem de tudo com preço bom.”

Sandra Valdetti , que mantém uma tradição familiar de mais de cinco décadas na Feira, falou sobre sua experiência no local.

“Já faz 10 anos que estou nesse ponto, mas de Feira mesmo, de pequena, já são 55 anos. É tradição de família. Quando era criança, sempre vinha com meus pais, e graças a Deus continuo aqui até hoje.”

Sobre a origem dos panos, Sandra explicou:

“Os que eu vendo vêm de Toritama, Santa Cruz, esses lugares.” Já os preços variam conforme o tipo. “Os de 45×75 são dois por R$ 5,00 ou um por R$ 3,00. Tem também os de R$ 5,00 a unidade e o pacote com 12, que sai por R$ 38,00 ou R$ 40,00. Pano de chão eu vendo menos, mas os que tenho são R$ 5,00. Também trabalho com flanelas, que custam R$ 3,00 a pequena e R$ 4,00 a grande.”

A diversidade de produtos e preços da Feira Central é reflexo de sua importância financeira e cultural para Campina Grande.