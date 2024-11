Taxa de desocupação da Paraíba recua para 7,8% no 3° trimestre de 2024, revela IBGE

Com o crescimento das oportunidades de trabalho e melhora da empregabilidade, a desocupação dos trabalhadores paraibanos em idade ativa segue em queda neste ano. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgadas nesta sexta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a taxa de desocupação recuou para 7,8% no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 1,5 ponto percentual sobre o mesmo período do ano passado, quando a taxa era de 9,3%.

Na comparação com o segundo trimestre deste ano (8,6%), a queda foi de 0,8 ponto porcentual. No cenário regional, a Paraíba permanece com uma taxa bem menor que a média da Região Nordeste (8,7%).

QUEDA DOS DESOCUPADOS – O percentual da população desocupada na comparação entre o terceiro trimestre deste ano e o do ano passado caiu 10,3%, saindo de 157 mil, entre jul/ago/set de 2023, para 141 mil trabalhadores desocupados, entre jul/ago/set de 2024. No mesmo período, a população ocupada subiu de 1,536 milhão de trabalhadores para 1,669 milhão de trabalhadores ocupados, 133 mil a mais pessoas no terceiro trimestre neste ano (+8,7%).

SETORES COM MAIS OCUPADOS – No terceiro trimestre deste ano, em números absolutos, quando a população de trabalhadores ocupada na Paraíba atingiu 1,669 milhão de pessoas foram assim distribuídas por setores: administração pública (364 mil); comércio, reparação de veículos e peças (324 mil); agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (196 mil); indústria geral (166 mil); construção (155 mil); informação comunicação, atividades financeiras e imobiliárias (147 mil); serviços domésticos (101 mil); alojamento e alimentação (77 mil); Outros serviços (77 mil); e Transporte, armazenagem e correio (58 mil).

O segmento da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura registrou as maiores altas em números absolutos (40 mil) e em taxa de crescimento percentual (25%) entre os dois trimestres de 2023 e 2024, saindo de 156 mil pessoas ocupadas no terceiro trimestre do ano passado para 196 mil pessoas ocupadas, um crescimento de 25% (40 mil pessoas).

CONCEITO DE DESOCUPADO – O IBGE classifica como pessoas desocupadas aquelas que não estavam trabalhando, mas estavam disponíveis para trabalhar e também tomaram alguma providência efetiva para conseguir trabalho nos 30 dias anteriores à semana em que responderam à pesquisa.

SOBRE A PNAD – A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) é o principal instrumento para monitoramento da força de trabalho no país. A amostra da pesquisa por trimestre no Brasil corresponde a 211 mil domicílios pesquisados. Cerca de dois mil entrevistadores trabalham na pesquisa, em 26 estados e Distrito Federal, integrados à rede de coleta de mais de 500 agências do IBGE.