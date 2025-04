SBT transmite ao vivo o casamento da filha de Silvio Santos

Silvia Abravanel, 54, uma das filhas do apresentador Silvio Santos, oficializou hoje seu casamento com o cantor sertanejo Gustavo Moura, 36.

A cerimônia civil foi realizada em um cartório da capital paulista, com transmissão ao vivo pelo programa Fofocalizando, do SBT.

Vestida com um traje branco de renda e carregando um buquê de girassóis, Silvia compareceu ao cartório acompanhada de familiares e amigos próximos. O noivo optou por um terno azul-claro para a ocasião.

A escolha pelo casamento civil discreto seguiu os protocolos de luto pela morte de Silvio Santos, em outubro de 2024, que levou ao adiamento da festa originalmente planejada para aquele mês. “A gente adiou para abril porque não tinha condições de nos casarmos naquele momento”, explicou Silvia em entrevista à CNN Brasil.

O casal se conheceu em 2022, quando Silvia, ao ouvir uma música da dupla sertaneja de Gustavo, começou a segui-lo nas redes sociais. O interesse artístico deu lugar a um relacionamento que, dois anos depois, culminou no matrimônio.

O próprio cantor compartilhou em suas redes sociais os preparativos finais como solteiro, antecipando a celebração.

Apesar da simplicidade do civil, o casal prepara uma celebração temática para dezembro, com direito a trajes rústicos e muita música sertaneja. “Eu estarei de noiva, mas de bota, e minhas madrinhas vão estar todas de verde e usando bota também”, adiantou Silvia.

Inicialmente programada para ocorrer no haras da família no interior de São Paulo, a festa foi transferida para a capital para facilitar o acesso dos cerca de 300 convidados. “Será uma celebração da felicidade, tranquila, simples, mas com muito amor”, descreveu a noiva.

Embora evitando comentar detalhes sobre como o pai será lembrado na festa, Silvia reforçou que o luto recente influenciou todas as decisões do casal. O adiamento e a mudança de planos refletem o respeito ao período de dor da família Abravanel.

*uol/folhapress