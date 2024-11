Senador e ministro tratam de construção de moradias em cidades da Paraíba

O vice-presidente do Senado Federal, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) esteve reunido com o ministro das Cidades, Jader Filho, nesta quinta-feira (21). O encontro ocorreu no próprio gabinete do ministro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Segundo Veneziano, o objetivo do encontro foi o de tratar da construção de unidades habitacionais para beneficiar municípios paraibanos, através do programa “Minha Casa, Minha Vida”. Ele aproveitou para agradecer as atenções que o ministro tem dispensado à Paraíba, sempre muito solícito em atender as demandas dos gestores paraibanos, intermediadas por Veneziano.

“Participei na tarde de hoje (quinta-feira) de uma audiência com o Ministro das Cidades, Jader Filho, para tratar sobre as demandas do Minha Casa Minha Vida. Oportunidade para também agradecer os investimentos em diversos municípios paraibanos, com a construção de novas unidades residenciais”, disse Veneziano, por meio de suas redes sociais.