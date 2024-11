No quadro “Na Cozinha” do programa Conexão Caturité, Aline Diniz trouxe uma receita prática e deliciosa de carbonara brasileira, ideal para um jantar especial. Confira os ingredientes e modo de preparo:

Ingredientes (2 porções):

200 g de macarrão;

3 gemas;

100 g de bacon em cubos;

200 g de queijo parmesão ralado;

Pimenta preta moída na hora.

Modo de preparo:

– Dourar o bacon: frite os cubos de bacon até soltar a gordura e reserve separadamente o bacon e sua gordura.

– Cozinhar o macarrão: em água fervente com sal, cozinhe até ficar ao dente, tirando um minuto antes do tempo indicado na embalagem.

– Preparar o creme: misture as gemas, o queijo parmesão e a gordura do bacon. Adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para formar um creme homogêneo.

– Finalizar o prato: na panela com o bacon, junte o macarrão e o creme, mexendo sempre em fogo baixo para evitar que o ovo coagule. Use um fouet para facilitar.

– Servir imediatamente: a carbonara deve ser consumida na hora para garantir a cremosidade e o sabor.

Dica de Aline: se sentir insegurança ao mexer o creme no fogo direto, use o método de banho-maria para mais controle.

Ouça aqui.