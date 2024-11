Natal Iluminado: Parque Evaldo Cruz será fechado para finalização de decoração

O Parque Evaldo Cruz estará fechado nos próximos dias 25, 26 e 27 de novembro, segunda, terça e quarta-feira da próxima semana. O motivo da pausa no funcionamento é para que os técnicos responsáveis pela montagem da decoração do Natal Iluminado no equipamento possam acelerar e finalizar o processo.

A informação foi confirmada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma).

Vale dizer que, segundo o titular da pasta, secretário Sargento Neto, neste fim de semana o parque vai funcionar normalmente, no horário das 06h da manhã às 22h.

É importante destacar também que ainda na noite da quarta-feira, terceiro dia de fechamento, o Evaldo Cruz será reaberto para a cerimônia de abertura do Natal Iluminado 2024, prevista para as 18h.