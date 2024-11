Natal da Usina é declarado Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba

O Natal da Usina, que entra em sua 11ª edição em 2024, acaba de ser reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba, nesta sexta-feira (22), após publicação no Diário Oficial do estado (DOE-PB).

A proposta, apresentada pela deputada estadual Cida Ramos, e sancionada pelo governador João Azevedo, reforça a relevância e a contribuição sociocultural da Usina Cultural Energisa para o estado e a importância do Natal da Usina no fomento de oportunidades para os artistas paraibanos.

A iniciativa teve sua primeira edição em 2013 e tornou-se um dos principais eventos do calendário natalino e cultural da Paraíba, consolidou-se ano a ano como um importante vetor de desenvolvimento e valorização da diversidade e talento regional.

“Receber esse importante título é, acima de tudo, uma honra. O Natal da Usina é um trabalho coletivo entre a empresa e a sociedade, lapidado ao longo de mais de uma década, sempre associando a riqueza cultural da Paraíba com a magia do período natalino. A cada edição, temos uma programação diversa e plural, que prioriza e gera oportunidades para os artistas locais e uma opção de lazer, cultura e entretenimento para a população”, celebra Marcio Zidan, diretor-presidente da Energisa Paraíba.

O Natal da Usina é uma plataforma de fortalecimento da identidade cultural, projetando talentos locais e fomentando o desenvolvimento artístico, social e econômico da Paraíba. Durante todas as edições, foram mais de 3,5 mil artistas locais, que se apresentaram em performances de música, teatro, literatura, artes visuais e cultura popular. Além disso, já injetou mais de R$ 12 milhões na economia paraibana, fortalecendo a economia criativa e proporcionando trabalho temporário para cerca de 700 profissionais a cada edição.

“Esta é uma conquista do setor cultural, dos trabalhadores da cultura, dos proletários da cultura paraibana que há dez anos fazem deste evento e dos palcos do Natal na Usina a maior vitrine das artes paraibanas. Isso demonstra a força do setor da cultura que temos em nosso estado, a potência da vivacidade, de toda a capacidade que temos de nos afirmar no país e no mundo com um setor criativo, de fomento e que gera economia para o nosso estado”, disse Dina Faria, Diretora Geral da Atua Comunicação Criativa e Diretora de Produção do Natal na Usina. “Eu fico feliz e acho que é reconhecer, de fato, o mérito daqueles que trabalham na cultura. Não só os artistas, mas também todos os profissionais envolvidos, como técnicos, comunicação, apoio, limpeza, seguranças, montadores, produção… Toda a gente que faz este evento acontecer ano após ano, com muita luta e com muitas conquistas”, completou.

Hoje, a organização do Natal na Usina envolve uma estrutura ampla, realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Governo Federal e Ministério da Cultura, com patrocínio da Energisa, apoio do Instituto Energisa e produção da Atua Comunicação Criativa.

Natal da Usina 2024

Em 2024, o Natal da Usina irá acontecer de 1 a 28 de dezembro e terá mais de 50 atrações totalmente gratuitas em quatro pontos da Usina Energisa: área externa, Palco Bonde, Sala Vladimir Carvalho e Tenda da Música.

Para este ano, a proposta do Natal na Usina é de unir expoentes tradicionais da cultura paraibana com experimentações aclamadas pelo público, mostra dedicada ao Coco de Roda e à Cultura Popular, parcerias com o Ministério da Cultura e Iphan, e mais espaços para artes visuais, cinema, literatura e teatro.

O projeto ainda conta com a Feirinha Gastronômica e Criativa, Mostra de Corais, Espaço da Criança com contação de histórias, Exposição de Papais Noel, Exposição e Concurso de Presépios e ainda a Exposição Maria dos Mares.

Entre as atrações estão: Cátia de França, o cantor Juzé, a atriz Suzy Lopes e ainda Totonho, Elon, Val Donato, Luana Flores, Banda-Fôrra, Pollyana Rezende e Escurinho. A programação completa está disponível em www.natalnausina.com.br.