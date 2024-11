CMJP concede cidadania pessoense ao médico Leonardo da Vinci Lima Nogueira

Na manhã desta sexta-feira (22), a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou uma sessão solene para entrega do Título de Cidadão Pessoense ao médico Leonardo da Vinci Lima Nogueira. O vereador Odon Bezerra (PSB) foi o autor da propositura. Familiares e amigos do homenageado prestigiaram a solenidade.

Odon Bezerra fez uma detalhada explanação sobre a trajetória profissional do homenageado, ressaltando sua ligação emocional com a cidade.



“É uma satisfação realizar esta homenagem a uma figura de currículo tão extenso. Vou poupá-los de ler tão rico currículo. Vou me ater ao pouco que justifiquei para esta comenda. O senhor não só exerceu a profissão de médico em nossa cidade, mas promoveu a saúde de nossa população de forma tão humanizada, que se tornou parte integrante da vida dos pessoenses. Hoje, materializa-se, em aspecto formal, o que o senhor já sentia informalmente. Hoje o senhor recebe esta comenda de cidadão de João Pessoa, em reconhecimento desta Casa”, justificou.

“A nossa ligação é um pouco além”, afirmou a irmã de Leonardo, que teve seu nome originado a partir de uma promessa que a mãe fez à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pela cura do irmão, acometido de um acidente grave.

“Os médicos disseram à mamãe que só um milagre para ele sobreviver e, um belo dia, ele reagiu, e está aqui hoje, não só recebendo esse Título, mas em sua plena atividade como médico”, afirmou Maria do Perpétuo de Lima, salientando que ele sempre foi orgulho e inspiração para a família.

A esposa, Maria de Fátima Rosado Nogueira, relatou:

“Somos gratos a João Pessoa pela oportunidade de formação. O que ele teve aqui de acolhimento dos seus tios e respectivos filhos foi tão grande, de uma afinidade tamanha com João Pessoa, que ele não quis mais voltar, então, concluiu seu curso aqui”.

Ela destacou que o casal se alegra em poder estar sempre à serviço da população que o procura. Outros familiares também expressaram carinho pelo homenageado, descrevendo-o como uma inspiração e porto seguro para toda a família.

Eudes Moacir Toscano Júnior, amigo do médico que sugeriu a homenagem ao propositor da honraria, ressaltou ter testemunhado a relação afetiva e profissional que o homenageado sempre teve com a capital paraibana. Para Eudes, o Título chancela a história do médico na cidade.

O novo cidadão pessoense agradeceu a homenagem ao propositor e a todos os vereadores por aprovarem a honraria, que o tornou filho de João Pessoa oficialmente. Ele também relembrou de diversas pessoas e acontecimentos que marcaram sua vida.

“É muita emoção. Este é um momento ímpar na minha vida. Agradeço por este Título sonhado e que hoje se torna realidade. Não esperava tamanha homenagem, inclusive de todos meus familiares que estão aqui. Estou vivendo um sonho. Desejo ser pessoense desde 1970, quando em um domingo de carnaval fiquei apaixonado por João Pessoa. Nasci em Mossoró, mas João Pessoa é uma coisa diferente para mim. Muito obrigado a todos”, discursou.

O homenageado

Leonardo da Vinci Lima Nogueira nasceu em Mossoró (RN), em 17 de setembro de 1949. Ingressou na Faculdade de Medicina na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1970. Foi estagiário no Banco de Sangue da Maternidade Cândida Vargas e no Hospital Newton Lacerda, além de ter sido interno concursado na Maternidade da LBA e no Hospital de Pronto Socorro de João Pessoa, adquirindo conhecimentos valiosos no cuidado direto aos pacientes.

Foi plantonista concursado em Ginecologia no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFPB, e plantonista residente em hospitais como Maria Júlia Maranhão, em Araruna, e Nossa Senhora da Luz, em Guarabira, ambos na Paraíba. Foi acad&ec irc;mico chefe dos internos da Maternidade Cândida Vargas.