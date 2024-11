Vereador de João Pessoa sugere fiação no subsolo e regulamentação da inteligência artificial

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) desta quinta-feira (21), o vereador Renato Martins (Avante) usou a tribuna para cobrar providências sobre fios de alta tensão nos postes usuais da cidade. O parlamentar ainda apresentou um projeto, de sua autoria, para regulamentação da inteligência artificial nas esferas pública e privada.

“Estou sendo procurado por moradores do bairro da Torre que estão preocupados com a instalação de fios de alta tensão nos postes da localidade. Já enviei requerimentos para o Ministério Público e para a Energisa cobrando um posicionamento sobre este questão. Também vou participar de uma audiência com o secretário de infraestrutura”, informou.

O parlamentar ressaltou que o efeito corona (fenômeno que ocorre devido à ionização do ar ao redor de um condutor elétrico) já difícil de medir, e que a radiação de alta tensão também é bastante problemática. Renato cobrou uma solução mais humanizada sobre a situação e sugeriu que a fiação passe pelo subsolo, o que, segundo ele, tende a evitar a propagação da radiação.

Ainda neste pronunciamento, Renato Martins apresentou um projeto, de sua autoria, que pretende regulamentar a utilização da inteligência artificial nas esferas pública e privada da cidade.

“Precisamos de regulamentação sobre a utilização da inteligência artificial para que possamos defender a qualidade dos serviços e os direitos autorais em nossa cidade. A inteligência artificial, quando usada, precisa de supervisão humana para garantir o ‘compliance’ (conjunto de disciplinas a fim de cumprir e se fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar quaisquer desvios ou inconformidades que possam ocorrer), sobretudo na gestão pública”, asseverou.