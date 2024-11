Prefeitura de Campina Grande estuda requalificação urbana do Centro da cidade

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Planejamento, está em ação contínua para a adequação de todos os prédios e áreas públicas, dentro das normas de acessibilidade.

Nesta quinta-feira (21), o secretário de Planejamento, Felix Araújo Neto, recebeu estudantes do curso de Direito do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), que desenvolveram um estudo sobre as condições de acessibilidade no Centro da cidade.

Durante o encontro, o secretário executivo de Planejamento, Túlio Duda Paz, destacou a relevância do tema e reforçou que a Secretaria de Planejamento já está empenhada em um amplo projeto de requalificação urbana para a região, que deverá ser apresentado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) em breve, visto que todo o Centro da cidade é tombado como patrimônio histórico da Paraíba.

Ele também ressaltou outros projetos que já estão em execução naquela área.

“Realizamos uma reunião muito proveitosa sobre acessibilidade, que abrange desde calçadas e ruas até edificações. Estamos projetando e executando intervenções importantes, como o Cine Capitólio, o Açude Novo e novos espaços urbanos, como a Estação Nova. Nosso objetivo é manter um programa contínuo para promover a acessibilidade na cidade”, afirmou.

A coordenadora da Pessoa com Deficiência de Campina Grande, Edna Silva, ressaltou a relevância de iniciativas como essa, para garantir os direitos de todas as pessoas.

“Participar desse momento é muito importante, pois Campina Grande demonstra sua responsabilidade e dedicação à inclusão. Ver estudantes tão engajados na questão da acessibilidade nos motiva a continuar trabalhando para que todas as pessoas, com ou sem deficiência, possam estar em todos os lugares”, destacou.

As acadêmicas de direito, Maria Clara e Marcela Fernandes, que participaram da elaboração do projeto, explicaram o processo de desenvolvimento.

“Escolhemos o Centro da cidade como objeto de estudo, para dar visibilidade às barreiras urbanas enfrentadas pelas pessoas com deficiência”, explicou Marcela. Já Maria Clara reforçou o objetivo da iniciativa: “Estamos muito felizes em contribuir para um debate tão importante. Nossa intenção é propor soluções que promovam a inclusão e a acessibilidade.”

Além dos representantes da Seplan, da coordenação PCD/Semas e de estudantes da Uninassau, participaram do encontro o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, William Tejo Filho; o secretário adjunto de Administração, Aquino Leite; representantes da coordenação PCD/Saúde; da Secretaria de Educação; e da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP); e o professor do curso de Direito da Uninassau, Arthur da Gama.