Parque Evaldo Cruz: Prefeitura de Campina Grande regulamenta normas para uso do espaço

A prefeitura de Campina Grande, publicou esta semana no Semanário Oficial do Município, uma portaria instituindo o Regulamento de Uso do Parque Evaldo Cruz, o Açude Novo, que recentemente passou por um amplo processo de melhorias e requalificação para receber a população da cidade e turistas que visitam a Rainha da Borborema.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Sesuma, Sargento Neto, foi preciso criar essa regulamentação, para poder organizar a visitação das pessoas, principalmente com relação ao que se pode fazer dentro de um ambiente com tamanha visitação.

“Foi criada essa regulamentação para que as pessoas tenham noção do que pode e o que não pode dentro de um Parque que recebe a visita de milhares de pessoas. A gente precisa organizar também e educar as pessoas em alguns ambientes. Todos os nossos fiscais irão tratar orientando o que se pode e o que não pode dentro do Parque, são dezenas de pré-requisitos”, explicou Sargento Neto.

O Secretário lembrou que as pessoas vão ser orientadas diariamente, pois é necessário seguir todo o planejamento que foi publicado, para que a visita possa sempre ser em harmonia. Entre as regras não permitidas por exemplo, está a venda de bebidas alcoólicas, acesso de comerciantes não cadastrados, sentar na borda ou entrar no obelisco, jogar bola na grama, efetuar plantios não autorizados, entre outros.

“Todas as diretrizes estão dentro dessa regulamentação. Cachorros de grande porte precisam ter focinheira, não pode soltar bicicletas de passeio naquela área, entre outros, mas vamos orientar a população, os que visitam o Parque Evaldo Cruz, para que a gente possa viver em harmonia dentro daquele ambiente familiar”, disse Sargento Neto.

A partir da próxima semana, o horário de visitação do Parque Evaldo Cruz será ampliado, entrando na programação do Natal Iluminado 2024, com a 11ª edição da festa tendo 41 dias de duração, acontecendo no período de 27 de novembro a 06 de janeiro, com isso a abertura será das 6h até meia noite.

“Pretendemos esticar um pouco o horário, haja vista esse período natalino as pessoas irão frequentar mais o Parque Evaldo Cruz, devido toda aquela iluminação que está sendo colocada, realmente está muito lindo de se ver, as crianças, as famílias irão procurar aquele ambiente para poder comtemplar aquela beleza que o parque nos traz” comemorou o secretário da Sesuma, Sargento Neto.

Veja as normas AQUI!