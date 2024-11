CMCG aprova projeto do Executivo que define Reestruturação da Guarda Civil Municipal

Na sessão desta quinta-feira (21), da Câmara Municipal de Campina Grande, realizada no auditório do Sesc Centro, os vereadores aprovaram, por unanimidade, em primeira e segunda votações, o Projeto de Lei Complementar 14/2024, do Poder Executivo, que dispõe sobre a Reestruturação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Campina Grande.

O Projeto foi aprovado com quatro emendas, também aprovadas por unanimidade.

Após votação, acompanhada por parte do efetivo da Guarda, o coordenador da GCM, Roberto Marques Alcântara, destacou a importância do dia 21 de novembro, com a aprovação da Lei, que, segundo destacou, é fundamental para a organização da instituição.

“A antiga lei caducou, diante das novas demandas que a Guarda tem hoje. Parabenizamos o prefeito Bruno Cunha Lima e aqueles que se debruçaram para a formatação da lei. Com certeza, isso vai resultar em um trabalho ainda melhor”, ressaltou.

No que diz respeito emenda que trata do percentual do efetivo, o coordenador acrescenta que, com o passar do tempo, como já acontece em outras instituições, no futuro não será estabelecido percentual.

“Quem passar no concurso assume, mas, enquanto, o processo está se delineando”, concluiu.